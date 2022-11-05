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انطلاق حافلة جديدة للنازحين إلى سوريا
محلي
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السبت 05 تشرين الثاني 2022
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انطلق صباح اليوم حافلة من منطقة حاصبيا على متنها عائلة سورية كانت مقيمة في بلدة راشيا الفخار ومسجلة لدى الامن العام ضمن العودة الطوعية الى سوريا.

علما ان مراكز الامن العام تستقبل اي شخص سوري يريد تسجيل اسمه ضمن العودة الطوعية الامنة الى سوريا.

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