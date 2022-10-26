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انطلاق قوافل عودة النازحين السوريين إلى سوريا (صور وفيديو)￼￼
محلي
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الأربعاء 26 تشرين الأول 2022
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انطلقت قوافل جديدة من النازحين السوريين باتجاه بلداتهم في داخل الأراضي السورية، فجر اليوم وذلك، تنفيذاً لمبادرة الامن العام لإعادة النازحين الراغبين بالعودة طوعياً.

رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين، استأنفت بعد توقف منذ العام 2019 كما أكد المقدم هادي حريري رئيس شعبة الامن القومي في الشمال الذي اشرف على عملية العودة من معرض رشيد كرامي الذي شهد إجراءات أمنية مشددة من جانب عناصر الامن العام والجيش اللبناني
حيث تجمع عدد من النازحين السوريين في باحة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس بعد التاكد من تسجيل اسماءهم قبل ان يصعدوا مع امتعتهم الى الحافلات التي خصصت لنقلهم .

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