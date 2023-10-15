انغام تدعو متابعيها للتبرع لاغاثة اهل غزة

دعت الفنانة المصرية أنغام متابعيها عبر منشور على صفحتها الى مساعدة اهل غزة عبر التبرع وعدم الاكتفاء بالدعاء في ظل المعاناة التي يعيشها اهل غزة وسقوط مئات الشهداء وكتبت أنغام: “في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين، زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع: وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم: بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدرهم على الصمود”.
المصدر: الفن
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