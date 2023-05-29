انقسام بين “التغييريين”.. وجنبلاط يؤكد أن أصواته ليست في “جيبة” أحد (الاخبار)

يقود كل من النائبين “التغييريين” مارك ضو ووضاح الصادق معركة الوزير السابق جهاد أزعور داخل مجموعة “التغيير” نفسها. وبحسب مصادر معنية لـ”الأخبار”، يمارس الصادق وضوّ ضغوطاً على زملائهما للقاء أزعور كـ”تكتّل”، وسطَ معلومات تؤكّد رفض النواب حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وفراس حمدان التصويت له. فيما اعتبر النائب ميشال الدويهي، في اتصال مع “الأخبار”، أنّ “اللقاء ضروري لمعرفة مواقف أزعور من ملفات أساسية في الاقتصاد كصندوق النقد وتوزيع الخسائر، وفي السياسة كمسألة سلاح حزب الله وعلاقات لبنان الخارجية وغيرها من القضايا الشائكة”، و”على أساسها اتخذ قراري بالتصويت له من عدمه”. أما منيمنة فوصف ما يحصل بأنّه “تكرار للصفقات السابقة ذات البنود المستترة في غرف مغلقة من دون تقديم أجوبة حول ملفات عديدة عالقة”.
ويبدو أن ترشيح أزعور قسّم المجموعة “التغييرية” إلى فريقين، أحدهما، بحسب المعارضين، “ارتضى أن يكون جزءاً من توافق الأحزاب المسيحية على مرشح يواجه مرشح حزب الله، ولا يمانع أن تكون أصواته من ضمن حلف طائفي، والتموضع مع أحد فريقي النزاع”، وآخر قرر “مواجهة المحورين اللذين يتقاسمان البلد، برفض التصويت لأزعور وكذلك لفرنجية، من منطلق أن ليس دورنا دعم فريق على حساب الآخر” كما تقول مصادره. هذا الواقع دفع، وفق المعلومات، بعض النواب “التغييريين” إلى “البحث في تشكيل إطار سياسي جديد له وزن سياسي وقاعدة شعبية، يكون حكماً خارجه الصادق وضو وربما الدويهي نظراً للاختلاف في الخيارات السياسية”، فيما أفادت مصادر لـ”الأخبار” بأن “النائبين أسامة سعد وشربل مسعد قد يكونان من ضمن الإطار الجديد”.
وفيما لا يزال موقف كتلة “اللقاء الديموقراطي” مُلتبساً حول الترشيح نفسه، قال متصلون برئيس الحزب “المستقيل” وليد جنبلاط إنه لن يُعلن موقفاً في وقت قريب، وسينتظر نتائج جولة جديدة من الاتصالات الداخلية والخارجية على ضوء اتفاق المعارضة، وإنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موقف كتلته لن يكون “في جيب أحد”. ولفتت مصادره إلى أن “موقف الحزب من ترشيح أزعور لم يعُد كما في السابق، فجنبلاط أول من عرض ترشيحه لكنه سيسير فيه في حال كانَ مرشحاً توافقياً لا مرشح مواجهة مع الفريق الآخر”، ناصحة المعارضة بـ”عدم احتساب أصوات الكتلة التي ستلجأ للورقة البيضاء في حال احتدام الصراع”.
في المقابل، لا يزال الفريق الداعم لفرنجية يتعاطى مع الكلام عن اتفاق المعارضة على أنه مجرد مناورة لرفع سقف التفاوض في سياق لعبة الانتظار.
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