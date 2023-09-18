“انماء طرابلس والميناء” : اصلاح هذا البلد لن يبدأ قبل انتخاب رئيس

اكدت جمعية “انماء طرابلس والميناء” في بيان” ان لا حل ، ولا عمل للمؤسسات الا بانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن”.
ودعت ” النواب الى عقد جلسات متتالية لملء الشغور الرئاسي، وانجاز هذا الاستحقاق لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية المتفاقمة، وحلحلة جميع الملفات العالقة، والقضايا المهمة، وتحقيق اهداف وطموح اللبنانيين جميعا وتلبي مصالحهم”.
ورأت ” ان البداية لاصلاح هذا البلد لن يبدأ قبل انتخاب رئيس في ظل الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن وفي ظل انحلال المؤسسات والادارات الرسمية”.
وناشدت “كل الاطراف الالتقاء حول طاولة حوار للاتفاق ، والا فان الامور ذاهبة الى الاسوأ، والى ما لا يحمد عقباه”.
وذكرت “ان هنالك مراكز عديدة في الدولة اصبحت شاغرة، ولا يمكن ابقاؤها على ما هي عليه، ما يشكل ضررا كبيرا على الوطن والمواطن، مما يتوجب ايجاد حلول لملف الرئاسة بوقت قريب جدا، لتعيينه لاستمرار عمل الدولة وتلبية حاجات الناس”.
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