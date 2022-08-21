انهيار ترابيّ في قطارة الإمام علي في كربلاء… إنقاذ 6 أشخاص وإمداد العالقين بالأكسجين والطعام

أدّى التشبّع بالرطوبة للساتر الترابيّ الملاصق لقطارة الإمام علي في كربلاء، إلى انهيار كومة ترابية على السقف الذي سقط على عدد من الزائرين، وفق مديرية الدفاع المدنيّ العراقيّة التي أكّدت استمرار عمليات الإنقاذ، مشيرة إلى أنّ “فرق الإنقاذ تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقصّ قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانيّة في الموقع”.
وأكّدت تقارير إعلاميّة إنقاذ 6 ناجين حتى الآن في مزار كربلاء، فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المديريّة قولها إنّ “العمل مستمرّ طيلة ساعات الليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم”.
ولفتت المديريّة إلى أنّ “الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبيّ بصحة جيدة نقلوا إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي، وتواصل أعمال الإنقاذ إلى حين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال”.
المصدر: النهار
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