“اوبنهايمر” يقتحم الصالات السينمائية العربية من بوابة السعوديّة

دخلت المملكة العربية السعوديّة على خطّ نجاحات وانتشار الإنجازات السينمائية العالميّة من خلال فيلم “Oppenheimer” بعد ان حقّق في صالات العرض السعوديّة ايرادات تخطّت ٣.٩ مليون دولار، اي ما يعادل ١٤.٧ مليون ريال سعودي، محتلّة بذلك المرتبة الرابعة على صعيد مداخيل شبابيك التذاكر بعد أميركا وكندا اللتين تصدّرتا المرتبة الأولى، فيما شغلت كلّ من الهند وفرنسا المرتبتَين الثانية والثالثة على التوالي..
من جهته، يحصد الفيلم الأميركي الذي بلغ انتاجه ١٠٠ مليون دولار وصوّر بين الولايات المتحدة وسويسرا نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه في الصالات العالميّة قبل اسبوع، وهو يصنّف من ضمن الأفلام التاريخية التي تتناول السير الذاتية الذي تدور أحداثها في إطار درامي حربي يعالج قصة العالم الأميركي الفيزيائي روبرت اوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية ضمن ما يسمّى بمشروع مانهاتن، بقرار حكومي أميركي غيّر العالم في الفترة الممتدة بين العامين ١٩٤٢ و ١٩٤٦.
وقد جسّد الممثل كيلكيان مورفي شخصيّة اوبنهايمر الى جانب عدد من الممثلين يتقدمهم مات ديمون، إيميلي بلانت، روبرت داوني جونيور ورامي مالك، تحت ادارة المخرج كريستوفر نولان.
المصدر: بصراحة
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