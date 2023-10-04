اوضاع فلسطين والمخيمات واللاجئين بين دبور وماغرو

استقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور اليوم ، سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو.
واطلع السفير دبور السفير الفرنسي، وفق بيان المكتب الاعلامي في السفارة، على آخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المستمرة على أبناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس والاستمرار بالمشاريع الاستيطانية التي تقرها حكومة الاحتلال مخالفة في ذلك كافة القوانين والقرارات الدولية ومواقف الدول الرافضة للاستيطان.
ووضع السفير دبور السفير ماغرو في اخر المستجدات التي تشهدها المخيمات الفلسطينية من كافة جوانبها الحياتية والمعيشية والأمنية وخاصّة في مخيم عين الحلوة الذي شهد مؤخراً ارتكاب مجزرة بحق اللواء العرموشي ورفاقه الأبطال وكان نتيجتها استشهاد وجرح العديد من أبناء المخيم وتهجير العائلات وتدمير للبيوت في سابقة غريبة عن النسيج الوطني الفلسطيني، باستخدام مأجور لأجندات ومشاريع معينة لا تمت للوطنية الفلسطينية بصلة. واطلع دبور السفير الفرنسي على التواصل والتنسيق المستمر مع المرجعيات الرسمية اللبنانية لمعالجة ذيول الاحداث المؤسفة في المخيم.
وأبدى السفير ماغرو اهتمام فرنسا بالاستمرار بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها متمنياً أن يعُم الأمن والاستقرار في المخيم”.
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