ايرلندا تدرس إعدام 200 ألف رأس ماشية… ما السبب؟

الحكومة الايرلندية ستعرض على المزارعين خيارات طوعية وجذابة مالياً، مقابل إعدام 200 ألف رأس ماشية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
تدرس ايرلندا إعدام نحو 200 ألف رأس ماشية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في محاولة للوصول إلى أهدافها المناخية ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الزراعة في البلاد.
وصرّح بات ماكورماك، رئيس “جمعية موردي الألبان” الآيرلندية، لوكالة الأنباء الألمانية، بأنه من المزمع إجراء محادثات بين المزارعين العاملين في قطاع إنتاج الألبان وممثلي الحكومة.
وقال إنه سيتعيّن على الحكومة الايرلندية إظهار الالتزام وتقديم ميزانية لتمويل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مثل هذا البرنامج تطوعاً فقط، وفقاً لماكورماك.
وقالت متحدثة باسم وزارة الزراعة الآيرلندية لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة ستعرض على المزارعين خيارات طوعية وجذابة مالياً.
بدورها، أعلنت “وكالة حماية البيئة الايرلندية” مؤخراً أن البلاد من المحتمل أن تفوت أهدافها المناخية بفارق كبير.
وينصّ أحد هذه الأهداف على أن الانبعاثات من القطاع الزراعي وحده يجب أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 4 و20 في المئة بحلول عام 2030. وتهدف آيرلندا بشكل عام إلى خفض انبعاثات البلاد بنسبة 30 في المئة مقارنة بمستويات عام 2005.
ومنذ أشهر، تدفّق مزارعون في جميع أنحاء نيوزيلندا إلى الشوارع بجراراتهم للاحتجاج على خطط الحكومة فرض ضريبة على “تجشؤ الأبقار” وغيرها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع أن الاحتجاجات كانت أصغر مما توقّعه الكثيرون.
وكانت الحكومة قد اقترحت ضريبة زراعية جديدة كجزء من خطة لمعالجة تغيُّر المناخ، قائلة إنها ستكون الأولى في نوعها عالمياً، ويجب أن يكون المزارعون قادرين على تعويض التكلفة عن طريق فرض مزيد من الرسوم على المنتجات الصديقة للمناخ، بحسب الأسوشيتد برس.
المصدر: الميادين
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