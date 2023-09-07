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ايلي يشوعي يفجرها: هذه فضيحة منصة “بلومبرغ” والموازنة وقحة وكاذبة !
نبض بيروت
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الخميس 07 أيلول 2023
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نبض بيروت مع الخبير الاقتصادي د.ايلي يشوعي

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