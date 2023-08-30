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بأرقام متدنية.. إليكم نسب النجاح بالشهادة الثانوية!
متفرقات
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الأربعاء 30 آب 2023
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صدرت مساء اليوم نتائج الإمتحانات الرسمية – دورة 2023 الإستثنائية، إلا أن نسب النجاج جاءت متدنية.

وفي التفاصيل, بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية- فرع العلوم العامة: ١٢.٦٪, أما نسبة النجاح في فرع اقتصاد واجتماع فبلغت ٣٠.٢٣٪

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