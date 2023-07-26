بأعجوبة… راكب أمواج ينجو من سمكة قرش (فيديو)

استطاع الشاب الأسترالي النازف الهروب من سمكة القرش والوصول إلى الشاطىء.
نجا راكب أمواج شاب بإعجوبة بعد تعرضه لهجوم من قبل قرش أبيض كبير قبالة شاطئ غنارابوب الشهير جنوب غربي أستراليا.
و وفق صحيفة “دايلي ميل” تمكّن الشاب الذي كان على بعد 600 متر من الوصول إلى الشاطئ، بينما كان ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال ليتم نقله لاحقاً إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.
بدوره، قال شاهد عيان صُدم من المشهد، إن راكب الأمواج كان “محظوظاً للغاية لأن الأمر لم يكن أسوأ” وأنه بدا “هادئاً” بعد أن نجح في الوصول إلى الشاطئ وطلب المساعدة في مقهى قريب، وذلك في حديثه مع صحيفة محلية.
وأعلنت السلطات المحلية إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر.
وكشف علماء أستراليون الأسباب التي تدفع أسماك القرش البيضاء لمهاجمة الناس عموماً وراكبي الأمواج خصوصاً.
ونقلت مجلة “The Royal Society Interface” التقرير الصادر عن علماء من جامعة ماكواري الذي جاء فيه أن أهم الأسباب التي تدفع أسماك القرش البيضاء لمهاجمة الناس وراكبي الأمواج هي عدم تمييزها بين الألوان والتفاصيل الصغيرة، وبالتالي تصل الأمور إلى خلط الأشكال.
وبحسب الدراسة، يقوم الخبراء بابتكار تقنيات تساعد الأسماك على تعزيز رؤيتها في المياه الأمر الذي قد يقلل من هجمات أسماك القرش على الناس خلال تواجدهم في المياه.
وأشارت الدراسة إلى أن أبرز اكتشافات العلماء تمثلت باستخدام مصابيح LED لرؤية أفضل للأسماك في المياه.
يذكر أنه في تموز/يوليو من هذا العام تخلت أستراليا رسمياً عن مصطلح “هجوم القرش” حتى يتوقف الناس عن اعتبارها وحوشاً.
المصدر: الميادين
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