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بإرتفاعٍ مستمر .. كم بلغ الدولار عصراً؟
محلي
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السبت 22 تشرين الأول 2022
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بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت 40550 ليرة مبيع و 40450 ليرة شراء. 

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