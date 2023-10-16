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باحث استراتيجي: الحشد الاميركي قد يدخل المنطقة بحرب عالمية ثالثة وثريا عاصي: اسرائيل عاجزة بريا!
نبض بيروت
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الإثنين 16 تشرين الأول 2023
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نبض بيروت مع خبير في الشؤون الاستراتيجية د.علي حمية وكاتبة سياسية ثريا عاصي

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