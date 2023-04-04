بارود: الانتخابات البلدية أساس ‎اللامركزية الادارية

شدد وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود على أن “الانتخابات البلدية هي موجب دستوري ، والمعركة يجب ان لا تكون بين وزير الداخلية الذي يقوم بواجباته وبين طبقة سياسة تضمر عكس ما تقول”.
وأضاف ل “صوت لبنان”: “الانتخابات البلدية واجب دستوري لا خيار، ولا يجوز التفكير به، ولا نقبل بإنهيار وتعطيل البلديات كونها لعبت دور الدولة في الكثير من الأحيان”.
واعتبر أنه في حال لم تحصل الانتخابات البلدية ولم يتم التمديد لها سنكون امام معضلة كبيرة.
واشار بارود الى أن “الانتخابات البلدية أساس اللامركزية الادارية التي طالبنا بتطبيقها مرارًا وتكرارًا ولا امر ملّح أكثر منها لان تجتمع الحكومة وتؤمن الاعتمادات اللازمة لها”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا