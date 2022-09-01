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باسيل استقبل السفير الايراني الجديد… وهذا ما تم بحثه￼
محلي
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الخميس 01 أيلول 2022
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استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السفير الايراني الجديد في لبنان مجتبى أماني في زيارة تعارف بعد تسلّمه مهامه وكان بحث في التطورات الاقليمية و انعكاس مفاوضات الاتفاق النووي الايراني على المنطقة ولبنان. 
حضر الاجتماع الى جانب ‏رئيس التيار نائبه منصور فاضل ‏ومسؤول العلاقات الدولية في التيّار الوطني الحر الدكتور طارق صادق، وكانت الزيارة مناسبة اكد خلالها السفير دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للبنان دولةً و شعباً على الصعد السياسية والاقتصادية كما جدد الطرح المتعلق بالهبة الايرانية النفطية للبنان.

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