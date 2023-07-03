باسيل التقى مسؤولين في لندن

التقى رئيس التيار الوطني الحر الدائب جبران باسيل في سياق زيارته إلى لندن، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني اليسيا كوردر alicia Keams في حضور السفير في انكلترا رامي مرتضى و نائب رئيس البعثة مروان فرسيس والسكرتير الأول في السفارة رشا حداد وتداول البحث بشكل اساسي موضوع الدروح السورى وضرورة عودتهم الآمنة والكريمة إلى سوريا في مقابل السياسة الأوروبية القائمة على دمجهم في المجتمع اللبناني، ومخاطر ذلك على وجود لبنان وعلى امن و استقرار أوروبا. كما التقى رئيس لجنة الصداقة مع لبنان بالبرلمان البريطاني جون ،هاير، وجرى البحث في العلاقات بين البلدين والتحديات في المنطقة وتلك التي يواجهها البدان، لا سيما في ملف الدارحين السوريين.
وبحث باسيل في لقاء ثالث بالبرلمان البريطاني مع البارودة ديكلسون Nickolson واللورد ديس dabs في موضوع انشاء مجلس الاعمال اللبناني البريطاني لتشجيع التبادل التجارى والاستثمار بين الشعبين البريطاني واللبناني في البلدين ودول الانتشار.
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