باسيل: التيار خرج منتصرا وسينال نوابا في كل لبنان

علق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على اليوم الانتخابي من المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي فقال : “اشكر للتيار جهده المجاني والقوى الامنية والجهات التي امنت سير هذا النهار في شكل طبيعي وهذا يدحض كل اكاذيب تطيير الانتخابات في حقنا”.
أضاف: ”التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها”. وتابع: “شينكر (معلم) هذا الفريق بلبنان اعترف بالحصار وتخفيض تصنيف لبنان وبادارة الجمعيات والشخصيات وتمويلهم وبأنهم فرضوا علي عقوبات سياسية لأذيتي شخصيا وماديا بما امثل وهذا امر ليس بسيطا”.
وقال: “التمويل مصدره الاقليمي معروف وكانت ثمة جولات لسفرا، والثابت ان القوات هو الحزب الاول بشراء الضمائر فليفتخر بذلك اذا اراد”.
وختم: ”واضح انه يجب انتظار الارقام والنتائج قبل الحديث لكن الاكيد ان التيار خرج منتصرا من المعركة فهو سينال نوابا في كل لبنان والعدد نتركه للنتائج التي ستتظهر تباعا وفكرة الغاء التيار سقطت”.
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