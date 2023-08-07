باسيل: التيار وين ما قعد ووين ما كان رح يستمر بنضال 7 آب

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “٧ آب هو النهار يلّي توقّفنا فيه لأننا كنا عم نطالب بحرية وسيادة واستقلال لبنان، واتُّهمنا فيه اننا عملاء اسرائيل!
أضاف: “٧ آب هو نهار منتطلّع فيه لورا بكلّ فخر واعتزاز، وهو نهار منتطلّع فيه لقدّام بأمل ليتعلّموا شبابنا شو معناه”.
وتابع: “ليتعلّموا انو ما في ظلم بيدوم، وما في حق الاّ ما بيرجع وبينتصر، وانّو الظلم والتنمّر يلّي تعرّض له تيارنا عم يزول (وخاصةً بموضوع الفساد)، وانّو الايمان بالقضية والثبات بالتيار والوطن بيخلّونا ننتصر، ونفكّك منظومة الفساد تباعاً بعد سقوط ركنها المال”.
شو كانت حلوة هيديك الايّام بنضالها ونقاوتها…
وأ{دف: “كلّ عمري قول: “القعدة على كرسي الحكم اصعب بكتير من القعدة بسجن الظلم! التيار وين ما قعد ووين ما كان، رح يستمرّ بنضال 7 آب هو العنوان، ليكون في دولة بلبنان”.
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