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باسيل: المنظومة يلّي تآمرت على الوطن بـ 13 تشرين… اليوم فكرها تتآمر عن جديد بـ 31 تشرين
محلي
|
الخميس 13 تشرين الأول 2022
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نشر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر فيديو مرفق بالعبارة التالية: المنظومة يلّي تآمرت على الوطن بـ 13 تشرين وسرقته من بعدها،
اليوم فكرها تتآمر عن جديد بـ 31 تشرين وتسرق الوطن منا…
بس نحنا خلخلناها … ومكمّلين”.

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