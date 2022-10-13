باسيل: المنظومة يلّي تآمرت على الوطن بـ 13 تشرين… اليوم فكرها تتآمر عن جديد بـ 31 تشرين

نشر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر فيديو مرفق بالعبارة التالية: المنظومة يلّي تآمرت على الوطن بـ 13 تشرين وسرقته من بعدها،
اليوم فكرها تتآمر عن جديد بـ 31 تشرين وتسرق الوطن منا…
بس نحنا خلخلناها … ومكمّلين”.
نشر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر فيديو مرفق بالعبارة التالية: المنظومة يلّي تآمرت على الوطن بـ 13 تشرين وسرقته من بعدها،
اليوم فكرها تتآمر عن جديد بـ 31 تشرين وتسرق الوطن منا…
بس نحنا خلخلناها … ومكمّلين”.
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