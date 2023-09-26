باسيل بعد لقائه دريان: لا أقول ان المبادرة الفرنسية انتهت

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المفتي عبداللطيف دريان في دار الفتوى.
وقال باسيل بعد اللقاء “من اجل المحافظة على اتفاق الطائف يجب تطبيقه ومن واجبنا ان نقوم بإصلاحات في بلدنا لجذب الدول المستثمرة”. وأشار باسيل إلى “أننا طلبنا من المفتي إلغاء النظرة غير الجيدة تجاه اللامركزية لأنها تساهم بالإنماء المناطقي”.
ولفت باسيل إلى أنه “صوّرونا في العام 2012 أننا عنصريين عندما تحدثنا عن مخاطر النزوح السوري في لبنان ولكن اليوم كلنا نعرف الوضع، ونحن حريصون على حياة المواطن اللبناني والحل لا يحتاج سوى جهد بسيط من الأجهزة الأمنية”.
وقال “أنا لا أقول أن المبادرة الفرنسية انتهت أو لم تنته في الموضوع الرئاسي”.
وإعتبر باسيل انه “من اجل المحافظة على اتفاق الطائف يجب تطبيقه ومن واجبنا ان نقوم بإصلاحات في بلدنا لجذب الدول المستثمرة”.
وختم باسيل مشددا على أن “الرئيس الذي لا يحظى بدعم حقيقي لن ينجح”.
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