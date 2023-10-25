باسيل بعد لقائه كرامي: نحن لا نريد الحرب ولا نسعى إليها

اكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه النائب فيصل كرامي ونواب تكتل “التوافق الوطني”: “لا نريد الحرب ولا نسعى إليها، ونسعى لخلق وعي وطني كافٍ لوقف الضرر على اللبنانيين ولمنع انجرار البلد إلى الحرب دون ان نخاف منها اذا فرضت علينا”،
واضاف باسيل “نحن كلبنانيين يمكننا القيام بالكثير اقله بمواضيعنا الداخلية يمكننا العودة الى انتظام عمل المؤسسات واعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة “هيدا الشي ما حدا في يمنعو منا” ولا يجوز ان نسلم للانتظار او عدم امكانية “ان نعمل شي”، وسعينا هو جمع اللبنانيين على هذه الفكرة والسعي الى التفاهم والوحدة الوطنية لانهم سبيل الانقاذ في مواجهة الاخطار التي تتهددنا”.
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