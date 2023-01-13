باسيل خلال زيارة مبنى الريجي في البترون: نشجعكم كي تتوسعوا وتكبروا العمل وهذا ما يزيد الانتاج

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال زيارة مبنى الريجي في البترون: “عقلي وتفكيري دائما مع الانتاج والانماء وتصلني اخبار طيبة دائما عن العمل هنا ولذلك جئت اليوم للاطلاع عن قرب وفرحت جدا لأن المكان لم يعد فارغا كما كان منذ سنوات”.
واضاف باسيل: “كان الحرص منذ البداية على اعطاء الاولوية لأبناء المنطقة للعمل هنا ولذلك لم تعد هناك شكوى من بقائه فارغا وهذا مورد للدولة وليس للمنطقة فقط”، مشيراً الى ان “اي مؤسسة للدولة تنجح كل لبنان ينتفع منها واي مؤسسة تتضرر كل لبنان يتضرر معها ونحن معكم ونشجعكم كي تتوسعوا وتكبروا العمل وهذا ما يزيد الانتاج”.
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