“باسيل رجل منطقي”.. وهاب للـOTV عن حادثة الكحالة: كلام الرئيس عون كان صوت العقل

اكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب للـOTV عبر برنامج “حوار اليوم” ان التفاهم بين باسيل و”الحزب” سيتم وقال :” لن يصل الى سدة الرئاسة الا رئيس من فريقنا”.
واضاف: حادثة الكحالة اكدت ان السلم الاهلي في لبنان متين وكلام الرئيس عون كان صوت العقل وقد خمّرته التجارب”. وتابع وهاب: “باسيل رجل منطقي وانا مقتنع بمطالبه و”الحزب” منفتح عليها وسيرى مع الكتل الاخرى”. ووفاق وهاب باسيل بان شخصا لا يحمي ظهر المقاومة ويجب على “الحزب” ان يقتنع بانه بحاجة لكل الشعب اللبناني ليحمي سلاحه وان يكون مؤمنا هذا الشعب بالمقاومة.
وكشف ان بعد زيارة لودريان المرتقبة بايلول الرئيس بري سيدعو لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية ومن هنا حتى رأس السنة سيكون هناك رئيس للبنان.
اما عن لقاء الديمان، اوضح وهاب ان من طرح فكرة عقد اللقاء هو الوزير مرتضى وميقاتي وافق عليها.
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