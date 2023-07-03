باسيل في لندن: لضرورة تعميم مناخ الاستقرار في المنطقة وتأثيره الايجابي على لبنان

غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:
“رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل في مقر رئاسة الوزراء في لندن، في اجتماع مع نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الاوسط ajay sharma ومسؤول الشرق الاوسط في رئاسة الوزراء georges bowman , وذلك برفقة سفير لبنان في انكلترا رامي مرتضى و نائب رئيس البعثة مروان فرنسيس. وجرى البحث في ضرورة تعميم مناخ الاستقرار في المنطقة ودور المملكة المتحدة في هذا الصدد وتأثيره الايجابي على لبنان.”
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