باسيل: في هذه الظروف نتخطى الحواجز.. فرنجية: البلد أهمّ منّا جميعاً

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه رئيس المردة سليمان فرنجية في بنشعي الى ان “هناك تفاهم كبير على مختلف الأفكار التي تم عرضها حول كيفية الالتقاء في مواجهة خطر الحرب والتوحّد في العمل واعادة الانتظام الى المؤسسات”، وقال: “سعيد بزيارة رئيس تيار المردة، وفي هذه الظروف نتخطى الحواجز، ولقيت تجاوبا مع الأفكار التي طرحتها”.
من جهته اكد فرنجية الى ان “البلد أهمّ منّا جميعاً وحرصنا على البلد كما حرص المقاومة على لبنان ومن الضروري المواجهة بوحدة الموقف”. واضاف: “ما يحصل في غزّة جريمة بحق الإنسانية وكل من لديه ضمير يجب أن يكون مع شعب يدافع عن بيته وأرضه، لا يمكننا الا أن نكون مع الحق باستعادة الأرض وهذا موقف كلّ إنسان شريف”.
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