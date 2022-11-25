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باسيل: لا تزال المرأة عرضةً للعنف… من واجبنا أن نضاعف الجهود لنحد من هذا الظلم
محلي
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الجمعة 25 تشرين الثاني 2022
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غرد رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل علر تويتر:

لا تزال المرأة عرضةً للعنف الجسدي والنفسي في مجتمعنا. من واجبنا أن نضاعف الجهود لنحد من هذا الظلم عبر سن القوانين الرادعة للعنف، ونشر التوعية للقضاء عليه. #ضدالعنفمكملين

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