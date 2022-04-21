باسيل: لا يجوز لهيئة الإشراف أن تكون حامية للتزوير

رأى رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل أنه “لسنا في لحظة وطنية يمكن أن نتحمل فيها نقصاً في التمثيل أو غبناً أو اجحافاً أو اقصاء لأيّ مكوّن أو منطقة”.
وفي كلمة له خلال افطار هيئة طرابلس في “التيار”، قال إنّ “تزوير الانتخابات والمس بالقانون بدأ بالهجمة المالية ولا يجوز لهيئة الاشراف أن تكون حامية للتزوير من خلال اتخاذ موقف المتفرج”.
وأضاف: “حاولوا كثيراً أن يبعدونا عن طرابلس لكن لم يتمكنوا لأن أهلنا بالتيار هم من أبنائها وأبناء المنية والضنية ونحن نعرف قيمة طرابلس في الشمال ولبنان ولا نقبل أبداً أيّ مس بتاريخها أو بكرامة أهلها”.
وشدّد باسيل على أنه “لا يجوز أن يستمر تزوير الانتخابات بالمال ويجب أن تكون للناس القدرة بأن تنتفض على هذا الامر وأن تعبّر عن رأيها ولا أحد يمكن أن يحجب عن انسان حرية قراره خاصة عندما يصبح وراء الستارة في الانتخابات”.
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