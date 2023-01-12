باسيل: لا يمكن لدولة أن تتحمل 200 نازح بالكيلومتر من دون أن تنهار

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اننا “رفضنا وتصدينا ولن نتخلى عن حق النازحين السوريين بالعودة”.
ولفت باسيل خلال مؤتمر حول أثر النزوح السوري على لبنان الى ان “مشهدية تدميرية دموية نكبت سوريا ولبنان وشهدنا تسلل “للإرهابيين” تحت غطاء النازحين”.
وشدد على انه “لا يمكن أن يكون لبنان بلدًا للتوطين، والنازح الذي يعود إلى سوريا لا يمكنه العودة إلى لبنان بصفة “نازح”.
اضاف باسيل: “على المجتمع الدولي ان يتوقف عن الضغط على لبنان وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، كما وعليه تمويل العودة الآمنة وأن يعيد تأهيل القرى في سوريا”.
تابع: “على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية”.
وأردف قائلاً: “لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط لأن أعباء لبنان تخطّت بكثير المساعدات المُقدمة ليس من دولة واحدة في العالم أن تتحمل 200 نازح بالكيلومتر المربع من دون أن تنهار”.
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