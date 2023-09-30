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باسيل: لقاء اقتصادي صباحي مع الصناعيين والمزارعيين والتجار في قضاء زحله تناول انجازات وهموم هذه القطاعات المنتجة
محلي
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السبت 30 أيلول 2023
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