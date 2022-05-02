باسيل من البقاع الغربي: عم يحرموكم من حقوقكم يا لبنانيين ويا بقاعيين… انتقموا منهم وردّوا عليهم بالصندوق

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء مع اهالي البقاع الغربي وراشيا: هذه المنطقة ظلمت بسبب فشل الدولة وغيابها عن الإنماء.
وتابع باسيل: غياب الدولة وتسيُّب القانون وقلّة الوعي وقصر النظر خلّا أفراد ومجموعات قليلة تلّوت الليطاني وتؤذي السكان وتعمل ضرر، إزالتو مكلفة وآثارو السلبية بعيدة المدى. وبالرغم من هالشي، تخيّلوا لو كان في نفس الذهنية وما انعمل هالسد، شو كانت انحرمت المنطقة ولبنان من منافعه الكبيرة.
وأضاف: التيّار الوطنيّ الحرّ إبن هَالأرض ومرشح التيّار شربل مارون مجبول بمحبة البقاع الغربي وراشيا وبيملك المؤهلات يللي رح تخليه داخل مجلس النواب، يحمل قضايا الناس ويدافع عن حقوق المنطقة بالإنماء ويناضل بالقانون مثل ما ناضل بميادين السيادة والحرية والإستقلال. وشربل مارون ناضل لمشاريع المياه والكهرباء بكل ضيع البقاع الغربي وراشيا… حرام تحوّلوه انّو ما بدّو كهرباء لبعض القرى. فالكهرباء بهالمنطقة وبلبنان لازم تكون لكل الناس متل بعضها، خاصةً الناس يلّي بتدفع وبتحترم الدولة والجباية وما بتسرق. وشربل مارون ما كان عندو أي سلطة ولا أي مسؤولية أو صلاحية الا انّو ناشط سياسي وخدماتي وانمائي، بس يللي تنعّموا بالسلطة، واستفادوا من عباية ميشال عون حتى يوصلوا، شربوا من بير التيّار ورميوا فيه حجر. الوصوليون والجاحدون وناكرو الجميل صاروا يبرروا فشلن تجاه الناس بالهجوم على التيّار وبتشويه صورة شربل مارون وبتحميله مسؤولية فشلهم بالكهرباء وبالانماء ومواقفهم المتقلبة وشخصيتهم المتلونة ونفسيتهم الخبيثة.
واردف باسيل: “في مين انعطوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمنلن الدعم لأعلى الألقاب، فلا تركوا بالتشريع بصمة ولا إلهم أثر بالإنماء. هَالصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم بيفضحهم والطبع عندن أقوى من التطبع، والأعوج ما بيجلّس. هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا. في أزلام بالسياسة بزمن الوصاية، وأزلام بالمال بزمن المصارف، بينقلوا البارودة من كتف لكتف حتى يتصيدوا لأنهم بيحملوا بارودة صيد مش بارودة مقاومة ولا بارودة سيادة وإستقلال. وفي ازلام بالسياسة هم مثل الفريسيين بحياة يسوع، وبيصح فيهم قول الإنجيل:” ويلٌ لكم أيها المراؤون لأنكم تشبهون قبوراً مبيّضة تظهر من الخارج جميلة وهي في الداخل مملؤة عظام أموات ونجاسة، أيها الحيّات، أولاد الأفاعي كيف تهربون من الدينونة”.
وشدد باسيل على ان: الصدق والوفا غاليين كثير وصاروا نادرين! ونحنا بالتيّار الوطنيّ الحرّ تعرضنا خلال مسيرتنا للغدر والخيانة وقلّة الوفا ونكران الجميل أكثر من مرّة… بيكفي كم يوضاس وقع معنا عَ الطريق من 17 تشرين 2019 لليوم. وانا اؤكّد لكم انهم سيشنقون انفسهم سياسيا تباعاً!”
وأشار إلى أن “معركتنا مش معركة شخص باسمه، ان كان شربل مارون او غيره. شربل مناضل بالتيار وتعب واشتغل. بس انسوا اسمه، وفكّروا باسم ميشال عون وباسم التيار- بتاريخنا وبمستقلبنا يلّي ما بيتغيّروا عن بعضهم الا بمزيد من الفخر. براشيا عنّأ احلى هيئة، وعلى راسها المنسق جان حداد والمقرّر طوني حداد، يلّي بيستاهلوا كل خير- بيضحوا وبيقدّموا حالهم دايماً من دون مقابل. وطوني حدّاد كان بيستاهل يكون مرشحنا الارثوذكسي على اللايحة… وانا بعرف انّو هوي والشباب بيشتغلوا لشربل كأنّوا عم يشتغلوا الهم ظروف تأليف اللائحة، كلكم بتعرفوها، ومش نحنا وحدنا عم نألّفها، في اصدقاء ومنافسين وخصوم هم لهم كلمتهم كمان وعلى رأس هالاصدقاء، صديق عزيز هو الوزير حسن مراد ابن المخلص والمحب عبد الرحيم مراد.
فقد ترافقنا مع الصديق مراد بالوزارة ولمسنا رغبته بالشغل وهو اساس وعامود هذه اللائحة، ومنعرف منيح محبته لنا ورغبته الشخصية والسياسية بنجاح شربل. وكمان في صديق محبّ هو طارق الداوود، يلّي بيظهر تماماً كيف لازم تكون العلاقة الدرزية المسيحية من تعاون وتكامل ومحبة صادقة.
وقال باسيل: “اكيد ما مننسى اصدقائنا بـ”الحزب”، يلّي اشتغلوا لتصير هاللائحة من محبّتهم ورغبتهم باستمرار التفاهم معهم، وادراكهم كم هو التيار الوطني الحر (والرئيس عون) حاضرين بضمير أهلهم، وبضيعهم وخاصةً بقرى البقاع الغربي – راشيا” فبهذع الدائرة لدينا هيئات ومنسقين وناشطين ومنتسبين للتيار، مندعيهم للشغل والجهد الكثيف ليأمنوا صوت تفضيلي من قراهم لشربل مارون، ونفس الشي لمنتسبي التيار من كل الطوائف ليشتغلوا بقوّة للصوت التفضيلي لشربل وللتيار. والتيار قوي بهالمنطقة ولازم نأمّن مشاركة. بعرف انّو الامكانيات محدودة، والنقل من بيروت له اهمية كبيرة. اشتغلوا على الموضوع، والله بيدبّر عونة ومحبّين يساعدونا ونساعد بعضنا. حرمونا من الميغاسنتر لينزلولنا اصواتنا، لازم الناس تنتقم منهم وتصوّت.”
وختم باسيل: ليمنعونا من الانجاز، عم يمنعوا اللبنانيين من الانجاز، من الميغاسنتر والكهرباء والنفظ والغاز، واستعادة اموال المودعين، واعادة الأموال من الخارج والكابيتال كونترول والتدقيق الجنائي. عم يحرموكم من حقوقكم يا لبنانيين ويا بقاعيين. انتقموا منهم وردّوا عليهم بالصندوق.
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