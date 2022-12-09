باسيل من بكركي: مجلس الوزراء أصدر مراسيم موقعة بطريقة اكثر من فظيعة وفاضحة

أعلن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أن ما وصلت اليه الأمور الدستورية لا يمكن أن نقبل بها، لافتاً الى أن مجلس الوزراء الذي انعقد منذ أيام أصدر حوالي ال 10 مراسيم، وهي كلها موقعة بطريقة اكثر من فظيعة وفاضحة بحذف موقع رئاسة الجمهورية واستبداله بتوقيع رئيس مجلس الوزراء في خانتين، وهذا ضرب للكيان اللبناني ليس فقط للكيان المسيحي ورئاسة الجمهورية واليكيان والميثاقية، داعياً اللبنانيين الى الاطلاع على هذه المراسيم.
باسيل وبعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أشار الى أن اللقاء تطرق أيضاً الى المسائل التي كانا قد تطرقا إليها في السابق والتي لها علاقة بالشأن الرئاسي، لافتاً الى أنه على الجميع مشاركة كل اللبنانيين بما يحصل، وأن موقع رئاسة الجمهورية له رمزيته وتمثيله، وقال باسيل: نحن منفتحون على الجميع حتى لو لم يكن البعض منفتحاً، ويجب تضافر الجهود لتوحيد المواقف، للخروج من الجمودج الذي نحن فيه.
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