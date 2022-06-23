باسيل يستقبل سفيري بريطانيا وقطر… وهذا ما تم بحثه!

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير بريطانيا أيان كولارد ، في زيارة وداعية. وجرى التشديد على ضرورة تشكيل الحكومة بسرعة، بالتلازم مع اقرار الاصلاحات اللازمة في مجلس النواب. كما تم التأكيد على عدم جواز بقاء النازحين في لبنان في الشكل الذي بات عليه هذا النزوح.
وتطرق البحث الى تطور الأرضاع في اوروبا وآثار الحرب الروسية- الاوكرانية في مختلف أرجاء العالم.
واستقبل باسيل سفير قطر ابراهيم بن عبدالعزيز محمد السهلاوي في زيارة بروتوكولية. وجرى التأكيد على أهمية العلاقات القائمة بين البلدين، في ضوء حرص قطر على البقاء على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.
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