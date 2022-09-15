باسيل يطلع من السفير التركي على آخر المبادرات لمساعدة لبنان

استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في المقرّ العام للحزب السفير التركي لدى لبنان علي باريش أولوصوي مع مستشاره سركان كالامانيوليو في حضور مسؤول العلاقات الدولية طارق صادق. وجرى التداول في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية، وإطلع باسيل من السفير التركي على آخر المبادرات التي تقوم بها الجمهورية التركية لمساعدة ودعم لبنان، لاسيما من خلال التقديمات العينية لكل من الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة اللبنانية، ووضعه أولوصوي في آخر مستجدات مشروع ترميم مبنى وزارة الخارجية اللبنانية الذي تكفلت به الحكومة التركية.
وتم التشديد على تمتين العلاقات اللبنانية – التركية لما فيه خير ومنفعة على كل من البلدين.
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