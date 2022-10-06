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باسيل يعلن ورقة أولويات “الوطني الحر” للإستحقاق الرئاسي￼
تكتل لبنان القوي
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الخميس 06 تشرين الأول 2022
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باسيل يعلن ورقة أولويات “الوطني الحر” للإستحقاق الرئاسي

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