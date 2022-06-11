باسيل ينعى كريدي: شادي دمعة بالعين، ضحكة وطيبة بالذاكرة، وصلابة وثقة بالقضية

نعى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عبر تويتر، شادي كريدي فكتب قائلاً: “بكتير من القلق تابعت قضية سقوط الطوافة، وبكتير من الحزن أنعي رفيقنا بالتيار وحبيب قلبنا وأمين إستثماراتنا شادي كريدي، الله يصبّر زوجته ووالدته وعائلته يلّي فقدت اخوه، والله يرافق بعنايته ولاد طارق الطياح يلّي فقدوا والدتهم بإنفجار المرفأ، والله يرحم نفس كل الضحايا…”
وأضاف: “شادي خسارة ما بتتعوض لأهله لشركته، لمؤسسته، ولتياره. شادي دمعة بالعين، ضحكة وطيبة بالذاكرة، وصلابة وثقة بالقضية… شادي بتبقى مطبوع بالوجدان.”
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