باكستان… إجلاء 100 ألف شخص إثر “فيضانات كارثية”

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، إجلاء نحو 100 ألف شخص من قرى شهدت فيضانات في ولاية بنجاب، بعدما أفرغت الهند آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمر في البلدين، يوم الأحد الفائت.
وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ في بنجاب، فاروق أحمد، لوكالة “فرانس برس”: “أنقذنا 100 ألف شخص ونقلناهم إلى أماكن أكثر أمانا”.
يأتي ذلك بعد أن نزح المئات، الشهر الماضي، إثر فيضان نهر تشيناب بولاية بنجاب، حيث غمرت المياه 50 قرية على الأقل، وفق ما أفاد مسؤولون.
المصدر: أ ف ب
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