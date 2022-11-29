بالأرقام… تعميم جديد من مصرف لبنان… هذا مضمونه

أعلن مصرف لبنان في بيان، أن “عدد العملاء الذين استفادوا من مفاعيل التعميم الأساسي رقم 158 تاريخ 8 حزيران 2021 بلغ ما مجموعه 172.128 عميلا حتى نهاية شهر آب 2022، وقد بلغ المبلغ الإجمالي المدفوع لهؤلاء العملاء ما يوازي 1.168.412.757 دولار أميركي منها 584.379.021 دولار أميركي دفعت نقدا مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف”.
وأشار الى أن “المصارف سددت كامل الودائع لـ 74.362 حسابا خاصا متفرعا حتى نهاية شهر آب 2022، وما زال ما مجموعه 97.766 عميلا يستفيدون من مفاعيل هذا التعميم في شهر أيلول 2022”.
ولفت الى أن “تلك الحسابات توزعت بنسبة 93.3% للمقيمين و6.7% لغير المقيمين. كما توزعت بنسبة 55.4% للذكور و44.6% للإناث. وهذا الرقم قد يتبدل مستقبلا في حال قرر عملاء جدد الإستفادة من هذا التعميم”.
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