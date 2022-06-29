بالأرقام… هذه أسعار “تاتش” الجديدة للاتصالات

نشرت شركة «تاتش»، اليوم، الأسعار الجديدة للاتصالات، التي سيبدأ اعتمادها من 1 تموز المقبل.
ووفق جدول الأسعار المنشور على الموقع الرسمي، باتت أسعار دقيقة الاتصال والرسالة النصية وحُزم الإنترنت للخطوط المسبقة الدفع والثابتة على الشكل الآتي:
ـــ الخطوط المسبقة الدفع:
▪️دقيقة الاتصال: من 0.25$ إلى 0.08$.
▪️الرسالة النصية: من 0.05$ إلى 0.02$.
البطاقات المسبقة الدفع:
▪️بطاقة 10 أيام: 3.79$
▪️بطاقة 30 يوماً: 4.5$
▪️بطاقة 30 يوماً (تتضمن 30 دقيقة مجانية): 7.58$
▪️بطاقة 60 يوماً: 15.15$
▪️بطاقة 90 يوماً: 22.73$
▪️بطاقة 365 يوماً (سنة كاملة): 77.28$
ـــ الخطوط الثابتة:
▪️دقيقة الاتصال: من 0.11$ إلى 0.04$.
▪️الرسالة النصية: من 0.05$ إلى 0.02$.
ـــ الإنترنت:
▪️ 500 MB: من 10$ إلى 3.5$.
▪️ 1.75 GB: من 19$ إلى 6$.
▪️ 6 GB: من 26$ إلى 8.5$.
▪️10 GB: من 33$ إلى 11$.
ملاحظة: تُحتسب الأسعار الجديدة وفق «منصة صيرفة»، بعدما كانت تُحتسب وفق السعر الرسمي (1,514.5).
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ رفع أسعار الاتصالات في جلسته الأخيرة، بذريعة الحفاظ على القطاع، الذي تراجعت إيراداته إلى مستوى قياسي، عقب انهيار العملة الوطنية. والآلية التي اعتُمدت في تحديد الأسعار الجديدة، هي تقسيم الأسعار القديمة على ثلاثة، ومن ثمّ ضربها بسعر صرف «منصّة صيرفة».
مثال:
كانت كلفة دقيقة الاتصال للخطوط المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية تُحتسب كالآتي:
0.25$ * 1,514.5 (السعر الرسمي) = 37.8 ليرة لبنانية.
أما ابتداءً من 1 تموز المقبل، فقد باتت تُحتسب كالآتي:
0.08$ * 24,600 (منصة صيرفة) = 1,968 ليرة لبنانية..*
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