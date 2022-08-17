بالأسماء… اكثر من 350 قاض يقررون التوقف عن العمل

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام”، أنه المرة الأولى يتوحد غالبية قضاة لبنان على موضوع واحد وهو لقمة عيشهم. فقد تداعى البارحة أكثر من ٣٥٠ قاضيا ( من أصل ٥٦٠) لإتخاذ موقف واحد ألا وهو التوقف عن العمل بشكلٍ تام. وقد لوحظ بأن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد وافقت على ذلك، بالاضافة الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، كما النائب العام الإستئنافي بالتكليف في الشمال القاضي زياد الشعراني.
والملفت أن أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي داني شبلي قد توقف أيضاً عن العمل، وهي المرة الاولى التي يقف قاضٍ من مجلس القضاء الى جانب القضاة بشكلٍ ظاهر، وفي موضوع يتعلق بالتوقف عن العمل القضائي. وقد توافق البارحة قضاة من القضاء العدلي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة على التوقف نهائياً عن العمل، وهذه بعض أسماء القضاة الذين أعلنوا المضي بالتوقف عن العمل عملاً بقرار القاعدة القضائية وهم:
-سمر البحيري
-رنا حبقا
– ناديا الحجار
-سمر ياسين
-ندى الحاج شحادة
-لمى ياغي
-علاء بشير
-ريان روماني
-سارة بريش
-رئبال ذبيان
-هبة بريدي
-زينة زين
-منال فارس
-سحر الحاج
-جرير عبد الصمد
-محمد فواز
-سهى فليفل
-كارمن عطاالله بدوي
-جورج حبيقة
-نجوى الخوري
– شريهان الشعار
– رالف كركبي
– حمزة شرف الدين
-فرح الضيقة
-زينب فقيه
-إميل شهاب
-باسم تقي الدين
-حسن الشامي
– وائل أبو عساف
-نادين القاري
-هانيا الحسن
– سينتيا قصارجي
-حياة عاكوم
– ميشيل مزهر
– أماني حمدان
-أماني سلامة
-جورج سالم
– أماني فواز
-جمال محمود
-شنتال أبو يزبك
-يولا غطيمي
-زينب رباب
-سيلفر أبو شقرا
– جيسيكا البرمكي
– أسامة منيمنة
– رولان شرتوني
– ران الحاج
– أسمهان الخوري
– أحمد الأيوبي
– هانيا الحلوة
-فؤاد مراد
-غادة شمس الدين
-جاد مطر
-ماري تريز القزي
-هالة نجا
-كارول غنطوس
– وفاء تيماني
– عبد القادر ناقوزي
– رلى صفير
– بولا هيكل
– مريانا عناني
-كارلا رحال
– لينا سركيس
– عبير صفا
-حنا بريدي
-سمر عبد الهادي
– مايا عساف
– جورج خاطر
– رولا الحسيني
– نادين أبو علوان
– ليال الحلو
– نديم الناشف
– أنطوان الحاج
– سحر عويدات
– جيني الشامي
-مهى فياض
-ندى غمرة
-نسرين علوية
– طانيوس الحايك
– فاطمة ماجد
– ماتيلدا توما
-منى صالح
– ربيع الحسامي
– ماريز العم
– زاهر حمادة
– ميراي داود
– رانيا أبو زين
– دانيا الدحداح
– باسم نصر
– روزين غنطوس
– جهاد صفا
– رنا عاكوم
– الهام عبدالله
– نيكولا تابت
– حسن سكيني
– ناديا عقل
– سانيا نصر
– محمد الحاج علي
– هاني البرشا
– سهى الحسن
-هاني الحبال
– جوليانا عبد الله
– رائد أبو شقرا
– رانيا رحمه
– أميرة شحرور
– زينب حمود
– هنادي جابر
– أحمد رامي الحاج
– إيهاب عبد الرحيم
– تراز مقوم
– داني الزعني
– ماري ليوس
– أنجيلا داغر
– رجا حاموش
-حسين العبد الله
– نجاح عيتاني
– الڤين أبو ديوان
-ديما ديب
– باسم نصر
– ميشيل طربيه
– رانيا بشارة
– أيمن أحمد
– رولا انطون
– سارة عبدالله
-محمد عبدالله
– كلود غانم
– مايا عويدات
– لطيف نصر
– طارق صادق
– رين أبي خليل
– محمد شرف
– محمد عويدات
– أحمد عيسى
– ديانا شريم
– إيلي أبو مراد
– ندى بو خليل
– ريشار السمرا
– علي الخطيب
– ريما العاكوم
– رودني داكسيان
– جاد الهاشم
– ميرنا كلاس
– ناظم الخوري
– سيدولا ضاهر
– منيف بركات
– حسن حمدان
– نللي أبي يونس
– إيلي لطيف
– رانيا اللقيس
– جوزف غنطوس
– فاطمة جوني
– محمد معطي
– وائل الحسن
– بلال ضناوي
– هدى الحاج
– أسعد بيرم
– يوسف الحكيم
– جوسلين متى
– رانية الأسمر
– هبة عبدالله
– يحيى غبورة
– إيهاب بعاصيري
– زياد المصري الشعراني
– لارا عبدالصمد
– محمد رعد
– روا الحاج
– اليسا أبو جودة
– كالين عبد الله
– محمد الحاج
– جرجي الخوري
– كاتيا عنداري
-لارا منير
– كارمن غالب
-طانيوس السغبيني
-ناصيف ناصيف
– الياس عساف
– رزان الحاج شحادة
– أياد بردان
– أمل أيوب
– ميرنا كلّاب
– علي سيف الدين
– اميرة صبرا
– زياد الدغيدي
– رشا حطيط
-ريما ابو خليل
-مارون روكز
-كمال نصار
-نادين ضومط
-هالة ابي حيدر
– حسن شحرور
– نضال الشاعر
-جويل ابي حيدر
-نازك الخطيب
– سنية السبع
-ماهر شعيتو
– أمال عيد
– كوبرت عطية
– ماهر الزين
-علي الموسوي
-نبال محيو
– رندة يقظان
– حسين الحسيني
– نانسي قلعاني
– سندرا المهتار
– بلال حلاوي
– فريد عجيب
– فرح حاطوم
– رانيا يحفوف
– ستيفاني الراسي
– كارلا شويح
-ندى المعلوف
– شارل الغول
– محمد أيوب
– وسيم أبو سعد
– رولا شمعون
– ماري-كريستين عيد
– رولا عبد الله
– ثريا الصلح
– ميريام شمس الدين
– نور الدين صادق
– طارق بو نصار
– محمد صعب
– هشام خوري
– فارس بو نصار
– داني شبلي
– سيلين الخوري
– منى حنقير
– جوزيف بو سليمان
-أسيل الاتات
-نضال الحويك
– مارجي مجدلاني
– هالة حجار
– غريتا طانيوس
– غسان معطي
– ندين مشموشي
– سيسيل سرحال
– ماري ابو مراد
– غسان الأتات
– غيدا هاشم
– هبة هاشم
– عماد سعيد
يشار الى أن توقف هؤلاء القضاة، وهم من رتب ودرجات مختلفة، عن العمل بشكل كامل جاء على خلفية رفضهم توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية الآف ليرة كما حصل في شهر تموز مع تجميد مصرف لبنان العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القطاع العام والتي لم يلحظها التعميم نفسه، علماً أن رواتب القضاة وملحقاتها تُصرف من صندوق التعاضد الخاص بهم لدى مصرف لبنان.
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