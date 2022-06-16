بالاسماء: هذه هي الطعون المقدمة امام المجلس الدستوري

جاءت الطعون النهائية ال ١٥ المقدمة على الشكل التالي:
1- بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري (قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 21/5/2022 .
2- محمد شفيق حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة, تقدّم الطعن في تاريخ 8/6/2022.
3- جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، تقدّم الطعن في تاريخ 13/6/2022.
4- حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار, تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.
5- ايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.
6- النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.
7- امل ابو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر, تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.
8- زينة كمال منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية, تقدّمت الطعن في تاريخ 15/6/2022.
9- إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مارون وسعيد الاسمر، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.
10- مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.
11- جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن، تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
12 حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
13- سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
14- واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقد الشيعي في دائرة بعبدا, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
15- طانيوس محفوظ ضد النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
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