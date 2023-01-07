بالتفاصيل… موعد جنازة وديع جورج وسوف

كشف الحساب الرسمي للفنان جورج وسوف موعد جنازة ابنه الراحل وديع، وذلك بعدما غيبه الموت مساء أمس الجمعة، إثر أزمة صحية تعرّض لها بعد إجرائه عملية تكميم المعدة.
وسيودّع جثمان الفقيد الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر الأحد 8 الحالي في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا) ـ الأشرفية، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ـ كفرون ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.
وتقام التعازي اليوم السبت في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا) من الساعة 12 ظهرا ولغاية السادسة مساء، وبعد الدفن يوم الأحد المقبل في صالون كنيسة مار الياس، كفرون، لغاية الساعة السابعة مساء، والأمر ذاته بالنسبة ليومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 المقبلين.
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