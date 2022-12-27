بالرغم من تراجع سعر صرف الدولار.. مواد غذائية على 48000؟

أفادت مصادر لـ vdlnews أن بعض موزعي المواد الغذائية قد قام بتوزيع المواد الغذائية صباح اليوم على أساس سعر صرف الـ48000، وذلك قبل صدور تعميم مصرف لبنان الذي انخفض بموجبه دولار السوق السوداء الى 42500.
ولكن البضائع بطبيعة الحال ستباع على 48000 ليرة.
أفادت مصادر لـ vdlnews أن بعض موزعي المواد الغذائية قد قام بتوزيع المواد الغذائية صباح اليوم على أساس سعر صرف الـ48000، وذلك قبل صدور تعميم مصرف لبنان الذي انخفض بموجبه دولار السوق السوداء الى 42500.
ولكن البضائع بطبيعة الحال ستباع على 48000 ليرة.
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