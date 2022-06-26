بالصورة- إطلالة رائعة بالأحمر لـ نادين نسيب نجيم وهذا ما قالته لمتابعيها

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها وهي تتألق بفستان من اللون الاحمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت نادين وهي تنظر بشكل جانبي وزينت إطلالتها بالمجوهرات وتركت شعرها منسدلاً.
وأطلت الممثلة على متابعيها لتشكرهم، إذ وصل متابعوها حسب المنشور الى 15 مليون، وقالت نادين: “شكراً ل ١٥ مليون مُحب افتخر بوجودكم في حياتي أنتم ثقتي و دعمي واستمراريتي.”
الصورة حازت على عدد كبير من الاعجابات، وعلق عليها المتابعون مهنئين نادين بعدد متابعيها، والبعض الآخر تغزل بجمالها، وعبّر عن فخره بها.
SOURCE: ELFAN
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