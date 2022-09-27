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بالصورة: استدعاء النائب شربل مارون إلى القضاء على خلفية تصريحاته ضد القاضي سهيل عبود￼
محلي
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الثلاثاء 27 أيلول 2022
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استدعاء النائب شربل مارون الى القضاء على خلفية تصريحاته ضد القاضي سهيل عبود

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