بالصورة – اطلالة “ساخنة” لسلمى حايك… والمناسبة خاصة!

عايدت الممثلة سلمى حايك نفسها بذكرى مولدها الـ ٥٧ في منشور شاركته ومتابعيها عبر صفحتها على انستغرام، حيث احتفلت بالمناسبة في جلسة تصوير على شاطئ البحر ارتدت خلالها بيكيني أحمر اللون كشف بإثارة عن رشاقتها وحفاظها على لياقتها البدنيّة رغم تقدّمها في السنّ، فيما اعتمرت قبعةً وارتدت نظارات شمسيّة.
وقد علّقت حايك على منشورها مستعرضةً أجمل ما حفلت بها سنواتها ال ٥٧ فكتبت” أنا سعيدة لأنني على قيد الحياة، وممتنة لكلّ هذه النِعم، عائلتي الحبيبة، أصدقائي الغاليين، صحتي، عملي الذي يجعلني مستمرة، فريق عملي الداعم، علاقتي بالحيوانات والطبيعة، وحبّ كل المعجبين المخلصين”. وختمت سلمى معايدة نفسها” عيد ميلاد ٥٧ سعيد لي”.
وقد هنّأ عدد كبير من متابعي الممثلة المكسيكية العالمية بعيد ميلادها . لا سيّما منهم زملاؤها الفنانون ، بحيث كتب الممثل أنطوني هوبكينز” عيد ميلاد سعيد سلمى، نحن نحبّك”، فيما علّقت بريانكا شوبرا ” عيد ميلاد سعيد أيتها الرائعة”.
المصدر: بصراحة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا