بالصورة: تمرين حيوي لمرضى ضغط الدم

يقول الباحثون إن النتائج تعني أن الوقت قد حان لمراجعة المبادئ التوجيهية الحالية لتمارين الوقاية والعلاج من ارتفاع ضغط الدم.
غالباً ما يكون المشي السريع أو ركوب الدراجة أو السباحة أمراً من أوامر الأطباء عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم.
لكن العلماء يقترحون الآن أن القيام بتمارين “اللوح الخشبي” (بلانك) أو “الجلوس في وضعية الاستناد إلى الحائط” هي الأفضل للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.
ووجدت مراجعة للبيانات السريرية أنه على الرغم من أن التمارين الهوائية كانت مفيدة، إلا أن التمارين الثابتة المصمّمة لتدريب العضلات كان لها التأثير الأكبر.
ويقول الباحثون إن النتائج تعني أن الوقت قد حان لمراجعة المبادئ التوجيهية الحالية لتمارين الوقاية والعلاج من ارتفاع ضغط الدم.
وتعتمد التوصيات الحالية – مثل المشي والجري – إلى حد كبير على البيانات القديمة التي تستبعد الأشكال الأحدث من التمارين، مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) والتمارين متساوية القياس.
وقام الباحثون في جامعة Canterbury Christ Church، كينت، بتحليل البيانات بحثاً عن التجارب السريرية التي أبلغت عن آثار تدخّل تدريبيّ استمر أسبوعين أو أكثر على ضغط الدم أثناء الراحة.
وتمّ تصنيفها على أنها تمارين هوائية (“كارديو”)، وتمارين مقاومة ديناميكية، ومزيج من هذه التمارين، وتمارين HIIT، وتمارين متساوية القياس.
المصدر: الميادين
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