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بالصورة: وفد من هيئة العمل الفلسطيني دخل الى مخيم عين الحلوة من اجل تثبيت وقف إطلاق النار
محلي
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الثلاثاء 01 آب 2023
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