بالصور: اصابة دموية لحارس منتخب إيران

تعرض المنتخب الإيراني لهزة مبكرة، خلال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس العالم 2022، أمام المنتخب الإنكليزي مساء الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وفي الدقيقة الثامنة، حاول حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند، إبعاد كرة عرضية من قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين، بيد أن وجهه ارتطم في وجه زميل له، ليسقط على الأرض متألما.
وتلقى بيرانفاند العلاج لأكثر من 6 دقائق، قبل أن ينهض ويحاول إكمال اللقاء، لكن وبعد أقل من دقيقتين، سقط أرضا مجددا، وطلب استبداله، وهو ما حدث عندما دخل مكانه الحارس البديل حسين حسيني في الدقيقة 20.
يذكر أنّ النتيجة تشير إلى تقدم منتخب إنكلترا بـ 3 أهداف من دون مقابل حتى الساعة.
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