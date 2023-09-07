بالصور- الأشرفية تستفيق على لافتات رُفعت في شوارعها.. ماذا يجري في نادي الحكمة؟

استفاقت منطقة الأشرفية صباح اليوم على لافتات رُفعت في شوارعها، وتحديداً في محيط مدرسة الحكمة “مار يوسف”، وأبرشية بيروت للموارنة، حيث مقرّ النادي، تُندّد برئيس النادي إيلي يحشوشي، الذي يشغل منصب عضو المجلس البلدي في مدينة بيروت.
وكُتب على اللافتات التي ناهز عددها الـ7 “نريد رئيساً لنادي الحكمة يأخذ على عاتقه تمويل نادي الحكمة”، “إيلي يحشوشي معارضينك بعدن معارضينك ويلّي كانو معك صارو معارضينك”، “لا نريد رئيساً لنادي الحكمة يستغلّ حب جمهور الحكمة لناديه”.
وأشارت معلومات “النهار” الى أنّ بلدية بيروت عمدت لاحقاً إلى إزالة اللافتات.
تأتي هذه الخطوة المفاجئة وغير المألوفة، والتي لم يسبق أن حصلت في تاريخ النادي العريق، وصاحب الإنجازات العربية والقاريّة، منذ تأسيسه في العام 1943 حتى تاريخه، لتطرح أكثر من علامة استفهام وأكثر من سؤال، أبرزها ماذا يحصل في نادي الحكمة؟
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